Съемки шоу «Романтика романса» перенесли из-за смерти Евгения Кунгурова

Евгений Кунгуров | Источник: PersonaStars

Телеканал «Россия-Культура» перенес на сентябрь съемки программы «Романтика романса», постоянным ведущим которой был погибший вечером 8 апреля оперный певец Евгений Кунгуров. Об этом говорится на сайте «Смотрим.ру» государственного медиахолдинга «ВГТРК». Аналогичное сообщение появилось в соцсетях телеканала.

Съемки концертов для новых выпусков шоу были запланированы на ближайшие выходные, 13 и 14 апреля. Теперь, как ожидается, они пройдут 14 и 15 сентября.

Билеты, ранее приобретенные зрителями, останутся действительны на новые даты, уточнили в пресс-службе. При желании можно произвести полный возврат на сайте культурного центра «Меридиан» до 31 мая включительно.

«Романтика романса» — музыкальная передача, в которой зрителей знакомят с романсами разных лет и исполняют песни из любимых фильмов и мультфильмов, арии из оперетт и мюзиклов, шлягеры из репертуара легендарных эстрадных исполнителей, бардовские и народные песни, рок-композиции и джазовые импровизации. В программе выступают не только популярные исполнители романсов, академические певцы, но и актеры театра и кино.

Премьера шоу состоялась 7 октября 2000 года. В разные годы ведущими были Леонид Серебренников, Олег Погудин, Любовь Казарновская, Святослав Бэлза, Мария Максакова (признана Минюстом иностранным агентом). Евгений Кунгуров был постоянным соведущим «Романтики романса» вместе с актрисой Екатериной Гусевой с сентября 2014 года.