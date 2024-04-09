Трейлер дня: пенсионер пешком пересекает Англию ради чуда

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356654&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В дублированном трейлере драмы «Вторая жизнь Гарольда Фрая» Джим Бродбент играет 70-летнего англичанина, совершившего поход через всю страну ради спасения подруги.

Герой Бродбента — пожилой и скромный Гарольд Фрай, живущий в небольшом городке вместе с женой (Пенелопа Уилтон). Однажды он узнает, что его подруга, с которой он не общался двадцать лет, смертельно больна.

Тогда Гарольд отправляется к ней пешком через всю Англию. Если он пройдет этот путь, то будет шанс ее спасти — с этой верой в невозможное обыкновенный пенсионер преодолевает сотни километров. А во время пути его ждут удивительные открытия и судьбоносные встречи.

Фильм основан на бестселлере Рейчел Джойс «Невероятное паломничество Гарольда Фрая». Режиссером картины стала Хетти Макдональд, одна из постановщиц сериала «Нормальные люди».