Трейлер дня: пенсионер пешком пересекает Англию ради чуда

В дублированном трейлере драмы «Вторая жизнь Гарольда Фрая» Джим Бродбент играет 70-летнего англичанина, совершившего поход через всю страну ради спасения подруги.
Герой Бродбента — пожилой и скромный Гарольд Фрай, живущий в небольшом городке вместе с женой (Пенелопа Уилтон). Однажды он узнает, что его подруга, с которой он не общался двадцать лет, смертельно больна.
Тогда Гарольд отправляется к ней пешком через всю Англию. Если он пройдет этот путь, то будет шанс ее спасти — с этой верой в невозможное обыкновенный пенсионер преодолевает сотни километров. А во время пути его ждут удивительные открытия и судьбоносные встречи.
Фильм основан на бестселлере Рейчел Джойс «Невероятное паломничество Гарольда Фрая». Режиссером картины стала Хетти Макдональд, одна из постановщиц сериала «Нормальные люди».
Российская премьера фильма «Вторая жизнь Гарольда Фрая» состоится 11 июля.