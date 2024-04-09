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9 апреля 2024, новость

Гай Германика объяснила, почему сняла Арбенину в «Обоюдном согласии»

По словам режиссера, она придумала это еще семь лет назад
Диана Арбенина
Диана Арбенина

Режиссер Валерия Гай Германика в интервью «Собаке» призналась, что сразу решила пригласить Диану Арбенину на роль следователя в сериале «Обоюдное согласие».

«Да, я сразу сказала, что хочу, чтобы следак была женщина и ее сыграла Арбенина, потому что придумала это вообще семь лет назад. Идея понравилась, и сценарий переписали. Еще двух персонажей я прорабатывала лично со специалистом по Карлу Густаву Юнгу, чтобы добавить туда сны», — уточнила Гай Германика.

Она призналась, что нередко зовет в кино своих друзей и хороших знакомых, если те подходят по типажу. По словам режиссера, ей комфортно работать с непрофессиональными актерами, потому что иногда внешность определенного человека хорошо ложится под типаж киногероя. При этом, добавила Гай Германика, очень редко такие люди могут потом сыграть еще кого-то.

«Исходя из списка персонажей, я прошерстила записную книжку и привела своих друзей, приятелей и знакомых. На остальные роли мы тоже быстро подобрали типажи. Кастинг-директор настропалилась со мной быстро их выцеплять», — резюмировала режиссер.

Ранее Арбенина выпустила клип к выходу нового сезона «Обоюдного согласия».

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