Фильм на вечер: чувственная британская драма о любви и предназначении

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456354388&hash=6e010185dcb2bb99&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Англия, 1924 год. С наступлением долгожданного весеннего выходного дня молодая горничная Джейн Фэйрчайлд спешит на свидание со своим возлюбленным Полом — сыном аристократов, живущих по соседству. Его братья, как и многие другие, не вернулись с полей Первой мировой войны.

Джейн понимает, что у них не может быть будущего — Пол собирается вступить в брак с другой девушкой, своей ровней. Чувства героини будят в ней страсть к писательству, а один судьбоносный день определяет всю ее дальнейшую жизнь.

«Роман служанки» — британская драма по мотивам романа Грэма Свифта «Материнское воскресенье». Это атмосферное, медитативное кино, наполненное множеством деталей, из которых складывается история о самых драгоценных моментах в жизни героини, история о страсти и нежной любви, дружбе и доверии, о поисках своего призвания.