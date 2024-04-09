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9 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: чувственная британская драма о любви и предназначении

Смотрим «Роман служанки» — тонкое кино о непростой судьбе, пережитых утратах и любви, которая становится вдохновением
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Англия, 1924 год. С наступлением долгожданного весеннего выходного дня молодая горничная Джейн Фэйрчайлд спешит на свидание со своим возлюбленным Полом — сыном аристократов, живущих по соседству. Его братья, как и многие другие, не вернулись с полей Первой мировой войны.

Джейн понимает, что у них не может быть будущего — Пол собирается вступить в брак с другой девушкой, своей ровней. Чувства героини будят в ней страсть к писательству, а один судьбоносный день определяет всю ее дальнейшую жизнь.

«Роман служанки» — британская драма по мотивам романа Грэма Свифта «Материнское воскресенье». Это атмосферное, медитативное кино, наполненное множеством деталей, из которых складывается история о самых драгоценных моментах в жизни героини, история о страсти и нежной любви, дружбе и доверии, о поисках своего призвания.

Джейн играет блистательная Одесса Янг, одинаково органичная и в роли юной служанки, и уже состоявшейся писательницы. В компании с ней — обаятельный Джош О’Коннор, известный зрителям как молодой принц Чарльз из сериала «Корона». Отдельное удовольствие — наблюдать за парой второстепенных героев в исполнении Колина Ферта и Оливии Колман, способных всего из пары штрихов создать убедительные образы переживающих горе родителей.

6.2
Роман служанки
2021/Великобритания18+драмамелодрама
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