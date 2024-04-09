В сети обсуждают внешность 22-летней дочери Джулианны Мур

Лив Фрейндлих (фото: соцсети)

Голливудская актриса Джулианна Мур показала поклонникам, как выглядит ее дочь Лив Фрейндлих. Знаменитость опубликовала фотографии на своей странице в соцсетях.

63-летняя Джулианна Мур публично поздравила свою дочь с 22-летием. По случаю дня рождения актриса поделилась снимками девушки. На одном из кадров Лив Фрейндлих была запечатлена в черной кожаной куртке. Она сидела в ресторане и улыбалась в камеру.

«С 22-м днем рождения, Лив. Ты уже большая, но всегда будешь моей малышкой. Я так тебя люблю, спасибо за то, что ты — дочь моей мечты. Я так жду всего, что принесет тебе этот год», — написала Джулианна Мур.

Поклонники отметили, что девушка очень похожа на свою маму.

«Она выглядит как ты, такая же прекрасная», «Это просто ты», «Близнецы», «Она твоя копия», «Вы очень похожи», — писали в комментариях.