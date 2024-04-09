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9 апреля 2024, новостьСъемки

Блейк Лайвли заметили в Италии на съемках продолжения популярного фильма

Актриса появилась на съемочной площадке «Простой просьбы 2» в элегантном наряде

Блейк Лайвли заметили на съемках второй части фильма «Простая просьба», которые проходят на итальянском острове Капри.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах, сделанных папарацци, актриса предстала в элегантном брючном костюме белого цвета, декорированном жемчугом. Также образ звезды дополнила шляпа с широкими полями.

Рядом с Лайвли был замечен итальянский актер Микеле Морроне, знакомый зрителям по франшизе «365 дней». К ним также присоединилась Анна Кендрик, исполнительница роли Стефани Смозерс.

Во второй части фильма «Простая просьба» режиссера Пола Фига подруги Стефани и Эмили отправятся на остров Капри, где Эмили собирается выйти замуж за итальянского бизнесмена (Микеле Морроне). Но, как всегда, в их жизни есть место приключениям. 

В основу сюжета первого фильма лег одноименный роман Дарси Белл. Известно, что продолжение картины выйдет на платформе Prime Video. Точная дата премьеры пока не сообщается.

7.3
Простая просьба
2018/США18+триллердетективкриминал
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