Блейк Лайвли заметили в Италии на съемках продолжения популярного фильма

Блейк Лайвли заметили на съемках второй части фильма «Простая просьба», которые проходят на итальянском острове Капри.

<div id="vk_post_-48064554_45494"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45494", -48064554, 45494, 'vUl_d_TVFkW1yG4EFC2ERDjlt_E'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах, сделанных папарацци, актриса предстала в элегантном брючном костюме белого цвета, декорированном жемчугом. Также образ звезды дополнила шляпа с широкими полями.

Рядом с Лайвли был замечен итальянский актер Микеле Морроне, знакомый зрителям по франшизе «365 дней». К ним также присоединилась Анна Кендрик, исполнительница роли Стефани Смозерс.

Во второй части фильма «Простая просьба» режиссера Пола Фига подруги Стефани и Эмили отправятся на остров Капри, где Эмили собирается выйти замуж за итальянского бизнесмена (Микеле Морроне). Но, как всегда, в их жизни есть место приключениям.