Блейк Лайвли заметили в Италии на съемках продолжения популярного фильма

Блейк Лайвли заметили на съемках второй части фильма «Простая просьба», которые проходят на итальянском острове Капри.
На кадрах, сделанных папарацци, актриса предстала в элегантном брючном костюме белого цвета, декорированном жемчугом. Также образ звезды дополнила шляпа с широкими полями.
Рядом с Лайвли был замечен итальянский актер Микеле Морроне, знакомый зрителям по франшизе «365 дней». К ним также присоединилась Анна Кендрик, исполнительница роли Стефани Смозерс.
Во второй части фильма «Простая просьба» режиссера Пола Фига подруги Стефани и Эмили отправятся на остров Капри, где Эмили собирается выйти замуж за итальянского бизнесмена (Микеле Морроне). Но, как всегда, в их жизни есть место приключениям.
В основу сюжета первого фильма лег одноименный роман Дарси Белл. Известно, что продолжение картины выйдет на платформе Prime Video. Точная дата премьеры пока не сообщается.