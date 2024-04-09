«Слово пацана» стало самой популярной аудиокнигой среди водителей

Слово пацана

Монография журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010» (2020), положенная в основу нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», стала самой популярной аудиокнигой у российских водителей и пассажиров.

По данным HiFi-стриминга Звук, вторым по востребованности оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (1967). Третье же место занял «iPhuck 10» (2017) Виктора Пелевина. Замыкают топ-5 «Финансист» (1912) Теодора Драйзера и «Задача трех тел» (2008) Лю Цысиня.

Среди подкастов самым прослушиваемым стал «История за пределами учебников с Владимиром Мединским», а на второй строчке расположились «Дневники Лоры Палны».

Что касается жанров музыки, в дороге люди больше всего любят слушать поп. На втором месте — рок, а на третьем — хип-хоп.