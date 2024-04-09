Нежный проходимец, безумный Пьеро: к 91-летию великого Бельмондо

«На последнем дыхании»

Программный фильм французской новой волны, культовый экспериментальный дебют великого Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» положил начало и славе 26-летнего Жан-Поля Бельмондо, обаятельного антигероя со сломанным носом и изломанной душой.

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Бельмондо сыграл Мишеля Пуакара — циничного и беззаботного вора, прожигателя жизни, влюбившегося в милую девушку из приличного общества. Вот он легко и живо импровизирует на камеру, непринужденно ломая четвертую стену, а вот проводит большим пальцем по верхней губе, копируя Хамфри Богарта, — и навсегда вписывает себя в историю кино.

«Женщина есть женщина»

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В следующей ленте Годара, легкой романтической комедии «Женщина есть женщина» Бельмондо вместе с музой режиссера Анной Кариной и Жан-Клодом Бриали разыгрывают гротескный любовный треугольник.

В роли Альфреда, безответно влюбленного в любовницу своего друга и готового исполнить любую ее прихоть, Бельмондо делает отсылку к предыдущему шедевру Годара («Сегодня по телевизору будет “На последнем дыхании”, хочу посмотреть») и галантно уступает Кариной, явно затмевающей здесь обоих партнеров.

«Безумный Пьеро»

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Авантюрист Фердинанд, бросивший жену и несущийся навстречу морю и приключениям на угнанном автомобиле, — одна из любимых ролей самого Бельмондо, вместе с которой он вступает в эру комедий и жанрового кино.

В «Безумном Пьеро» актер ярчайше демонстрирует свой талант быть ироничным и трагичным одновременно, играя обреченного героя с ухмылкой, не сходящей с его лица.

«Вор»

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В костюмированной драме Луи Маля «Вор» Жан-Поль Бельмондо воплотил еще одного очаровательного преступника, пополнившего его коллекцию образов «нежного проходимца».

Жорж Рандаль — бывший аристократ, ставший бедняком и промышляющий грабежом, не утративший при этом своих принципов и чести. В глазах невероятно элегантного Бельмондо — вся грусть и благородство его мятежного героя.

«Сирена “Миссисипи”»

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В единственной совместной работе Жан-Поля Бельмондо и классика новой волны Франсуа Трюффо актер появляется в не совсем типичном для него амплуа романтического героя, пылающего страстью к роковой героине Катрин Денев.

Криминальная мелодрама в духе Хичкока, «Сирена “Миссисипи”» рассказывает о миллионере-затворнике Луи Маэ, пригласившем к себе на остров девушку. Вот только она оказывается не той, за которую себя выдавала. Позднее дуэт этих же персонажей из экранизации романа Корнелла Вулрича «Соблазн» куда более раскрепощенно воплотят Антонио Бандерас и Анжелина Джоли.

«Борсалино»

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В классическом гангстерском фильме Жака Дере «Борсалино» зрители увидели редкий тандем Бельмондо и Алена Делона, считавшихся актерами-соперниками. Их герои, Рок Сиффреди и Франсуа Капелла, встают на смертельно опасный криминальный путь в Марселе 1930-х.

Превращаясь из ироничного хулигана в серьезного бандита, Капелла, сыгранный Бельмондо, предвещает судьбу самого знаменитого трагического героя в фильмографии артиста, Жослена Бомона из «Профессионала».

«Великолепный»

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В искрометной комедии Филиппа де Брока «Великолепный» Жан-Поль безобразничает в компании красотки Жаклин Биссет, виртуозно пародирует Джеймса Бонда и играет сразу две роли — не слишком удачливого писателя Франсуа Мерлена и героя его криминальных романов, непобедимого суперагента Боба Сен-Клера, все с той же фирменной улыбкой побеждающего бесконечное множество противников.

«Профессионал»

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Знаменитая лента Жоржа Лотнера «Профессионал» считается эталонной криминальной драмой, а харизматичный секретный агент Жослен Бомон — лучшей ролью Бельмондо.

В преданном своими же, но неизменно верном собственным принципам и делу шпионе сошелся, кажется, весь объем многогранного экранного характера Бельмондо — от иронии и романтизма до пульсирующей энергии и неизбежного трагизма, восходящего к бессмертию в незабываемой финальной сцене под музыку великого Эннио Морриконе.

«Ас из асов»

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Возвращаясь к любимому жанру фарсовой комедии в самом кассовом французском фильме 1982 года «Ас из асов», Бельмондо вновь блистает своими каскадерскими навыками, выполняя почти все трюки без помощи каскадеров. Актер привычно неотразим в образе Джо Кавалье — наглого и бескомпромиссного летчика-аса с доброй душой, который берет под свое крыло еврейского мальчика с его большой семьей.

«Человек и его собака»

Спустя семь лет после перенесенного инсульта, в 2008 году Жан-Поль Бельмондо вернулся в кино, чтобы исполнить свою последнюю роль в душевной мелодраме «Человек и его собака», вольном ремейке драмы Витторио Де Сики «Умберто Д.».

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