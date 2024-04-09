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9 апреля 2024, новость

Зендая пришла на красную дорожку в пиджаке на голое тело

Актриса примерила смелый образ для премьеры нового фильма со своим участием
6
фотографий
6
фотографий

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая пришла на красную дорожку в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Претенденты» в Риме. Для мероприятия звезда выбрала остроносые туфли и костюм белого цвета бренда Calvin Klein, состоящий из длинной юбки с боковым разрезом и пиджака. На размещенных кадрах видно, что Зендая надела верхнюю часть наряда на голое тело.

При этом визажисты сделали девушке нюдовый макияж, нанеся на губы светло-коричневую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в пучок и добавили к образу ожерелье в виде змеи, небольшие серьги и массивные кольца марки Bvlgari.

Накануне стало известно, что фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи. Актрису раскритиковали за худобу.

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