Рита Ора снялась в провокационном образе

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_29729"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29729", -122141110, 29729, 'GlPDdAr1YSd7zPdmtUiw7aTsLS4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

33-летняя звезда разместила фото, на котором предстала в белом облегающем боди, отказавшись от штанов. Упомянутый наряд имел глубокое декольте и демонстрировал фигуру знаменитости.

В качестве украшений она выбрала несколько цепочек с подвесками и браслет. Кроме того, Ора показала лицо без макияжа.