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9 апреля 2024, новость

Рита Ора снялась в провокационном образе

Британская актриса и певица снялась в облегающем боди с глубоким декольте

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

33-летняя звезда разместила фото, на котором предстала в белом облегающем боди, отказавшись от штанов. Упомянутый наряд имел глубокое декольте и демонстрировал фигуру знаменитости.

В качестве украшений она выбрала несколько цепочек с подвесками и браслет. Кроме того, Ора показала лицо без макияжа.

Ранее Рита Ора показала себя в роли Червонной Королевы. Певица перевоплотилась в диснеевскую злодейку.

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