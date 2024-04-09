Рита Ора снялась в провокационном образе

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в соцсети.
33-летняя звезда разместила фото, на котором предстала в белом облегающем боди, отказавшись от штанов. Упомянутый наряд имел глубокое декольте и демонстрировал фигуру знаменитости.
В качестве украшений она выбрала несколько цепочек с подвесками и браслет. Кроме того, Ора показала лицо без макияжа.
Ранее Рита Ора показала себя в роли Червонной Королевы. Певица перевоплотилась в диснеевскую злодейку.