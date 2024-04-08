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8 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Йоханссон и Татум понарошку высаживаются на Луну

В комедии «Полет на Луну» актеры впервые сыграли пару
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился трейлер ромкома «Полет на Луну», где влюбленных друг в друга сотрудников NASA сыграли Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум.

События фильма разворачиваются во время космической гонки в 1969 году.

Скарлетт Йоханссон вжилась в образ Келли Джонс из отдела маркетинга NASA. Космическое противостояние между США и Советским Союзом достигло предела, поэтому в качестве подстраховки ее героине приходится организовывать фальшивую высадку на Луну. А герой Ченнинга Татума поможет ей в этой инсценировке.

Йоханссон не только исполнила главную роль, но и стала продюсером фильма. Режиссером картины выступил Грег Берланти. В кадре появится также Вуди Харрельсон.

Мировая премьера фильма «Полет на Луну» состоится 12 июля.

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