Трейлер дня: Йоханссон и Татум понарошку высаживаются на Луну

Появился трейлер ромкома «Полет на Луну», где влюбленных друг в друга сотрудников NASA сыграли Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум.
События фильма разворачиваются во время космической гонки в 1969 году.
Скарлетт Йоханссон вжилась в образ Келли Джонс из отдела маркетинга NASA. Космическое противостояние между США и Советским Союзом достигло предела, поэтому в качестве подстраховки ее героине приходится организовывать фальшивую высадку на Луну. А герой Ченнинга Татума поможет ей в этой инсценировке.
Йоханссон не только исполнила главную роль, но и стала продюсером фильма. Режиссером картины выступил Грег Берланти. В кадре появится также Вуди Харрельсон.
Мировая премьера фильма «Полет на Луну» состоится 12 июля.