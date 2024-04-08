Мама Харламова показала милое фото с Гузеевой

Наталья Харламова и Лариса Гузеева, фото: соцсети

Наталья Харламова, мама Гарика Харламова, в личном блоге опубликовала фото с Ларисой Гузеевой. На кадре мама юмориста и актриса приобняли друг друга.

«C чудесной, харизматичной, неординарной и смелой красавицей, талантливой актрисой. Кстати, мне давно пора снова замуж», — подписала фото Харламова.

Снимки, по всей видимости, были сделаны еще в ноябре прошлого года на премьере фильма «Теща», в котором Гузеева и Харламов сыграли главные роли — вечно враждующих тещи и зятя.