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8 апреля 2024, новость

Мама Харламова показала милое фото с Гузеевой

Наталья Харламова намекнула телеведущей, что хочет выйти замуж
Наталья Харламова и Лариса Гузеева, фото: соцсети
Наталья Харламова и Лариса Гузеева, фото: соцсети

Наталья Харламова, мама Гарика Харламова, в личном блоге опубликовала фото с Ларисой Гузеевой. На кадре мама юмориста и актриса приобняли друг друга.

«C чудесной, харизматичной, неординарной и смелой красавицей, талантливой актрисой. Кстати, мне давно пора снова замуж», — подписала фото Харламова.

Снимки, по всей видимости, были сделаны еще в ноябре прошлого года на премьере фильма «Теща», в котором Гузеева и Харламов сыграли главные роли — вечно враждующих тещи и зятя.

Напомним, ранее Харламов признавался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках комедии. Позже им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

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