Фильм на вечер: романтическая комедия с Биковичем и Тодоренко

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356101&hash=b2fec06391fc505f&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После десяти лет брака Данила и Олеся чувствуют, что их отношения зашли в тупик. На фоне взаимной усталости оба регистрируются в приложении для знакомств под вымышленными именами. Не выдавая своей внешности, и Данила, и Олеся находят интересных собеседников.

С головой погрузившись в виртуальную переписку, муж и жена не подозревают, что их новые знакомые на самом деле — они сами. Конечно, правда рано или поздно раскроется, но главный вопрос — получится ли у героев сохранить семью?

Милош Бикович и Регина Тодоренко играют «аватаров» главных героев — те самые маски, с помощью которых мы привыкли создавать свой образ в соцсетях. С одной стороны — скрывая себя настоящих, с другой — раскрепощаясь перед людьми, которых мы даже не знаем.