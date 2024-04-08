Фильм на вечер: романтическая комедия с Биковичем и Тодоренко

После десяти лет брака Данила и Олеся чувствуют, что их отношения зашли в тупик. На фоне взаимной усталости оба регистрируются в приложении для знакомств под вымышленными именами. Не выдавая своей внешности, и Данила, и Олеся находят интересных собеседников.
С головой погрузившись в виртуальную переписку, муж и жена не подозревают, что их новые знакомые на самом деле — они сами. Конечно, правда рано или поздно раскроется, но главный вопрос — получится ли у героев сохранить семью?
Милош Бикович и Регина Тодоренко играют «аватаров» главных героев — те самые маски, с помощью которых мы привыкли создавать свой образ в соцсетях. С одной стороны — скрывая себя настоящих, с другой — раскрепощаясь перед людьми, которых мы даже не знаем.
«Любовь со второго взгляда» — бытовая романтическая комедия, просмотр которой не лишний раз наталкивает на размышления об отношениях и о том, как не дать им утонуть под накопившимися проблемами. А также о том, как важно помнить, что за маской раздраженной жены или нерешительного мужа скрывается все тот же любимый человек.