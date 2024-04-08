Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 апреля 2024, новость

Кристину Асмус госпитализировали

Актриса опубликовала фото из больницы
Кристина Асмус
Кристина Асмус | Источник: Legion-Media.ru

Актрису Кристину Асмус госпитализировали. Об этом знаменитость рассказала в соцсети.

35-летняя Кристина Асмус опубликовала фотографию из больницы. Актриса сфотографировала свою руку с подсоединенной к ней капельницей. Знаменитость заявила, что ночью у нее поднялась температура под 40. По этой причине врачи госпитализировали артистку.

«Сейчас мне лучше, но пока в больнице», — написала актриса.

Кристина Асмус дебютировала на экране в сериале «Интерны» в 2010 году. Роль Вари Черноус принесла ей большую популярность. Всего в фильмографии актрисы более 40 ролей. Она снялась в таких проектах, как «Текст», «Елки», «А зори здесь тихие...» и многие другие.

Ранее актриса состояла в отношениях с Гариком Харламовым. В 2020 году знаменитости расстались. У Асмус и Харламова есть дочь Анастасия. В январе девочке исполнилось 10 лет.

Через месяц после официального расторжения брака юморист начал встречаться с актрисой Екатериной Ковальчук. Мать телеведущего неоднократно подчеркивала, что была рада их отношениям. Женщины не только быстро наладили общение, но и вместе путешествовали. В начале февраля Харламов и Ковальчук разошлись.

Позже Кристина Асмус спровоцировала слухи о воссоединении с комиком.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кристина Асмус
Александр Домогаров
Домогаров одним словом ответил на сообщения о завершении карьеры
Василий Ливанов
Василий Ливанов прокомментировал слухи о подозрении на онкологию
Светлана Светличная
Госпитализированная Светлана Светличная перестала есть и пить
Брюс Уиллис
Жена Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь
Андрей Свиридов
Актера из «Универа» и «СашиТани» экстренно госпитализировали
Кадр из сериала «Тетя Марта» (2 сезон)
Асмус в свадебном платье появится в продолжении сериала: первые кадры
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие»
Актера из «А зори здесь тихие» госпитализировали
Оливия Манн
Звезда «Людей Икс» удалила обе груди из-за рака
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актера
Кристина Асмус
Кристина Асмус показала архивное фото топлес
Гарик Харламов и Кристина Асмус (фото: соцсети)
Асмус поздравила Харламова с днем рождения
Елизавета Моряк
Жена Сарика Андреасяна попала в больницу
Александр Панкратов-Черный
Александра Панкратова-Черного выписали из больницы
Марк Варшавер
Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве
Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус показала результат преображения
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг (фото: соцсети)
Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным фото с актером
Федор Добронравов
В Москве отменили спектакль из-за болезни Федора Добронравова
Валерий Баринов
У 78-летнего Валерия Баринова обнаружили перелом после падения
Валерий Баринов
78-летний Валерий Баринов был госпитализирован с травмой груди
Александр Панкратов-Черный
Жена Панкратова-Черного отреагировала на новость о его диагнозе
Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии после падения и перелома ребер
Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус сменила имидж и сравнила себя с Даней Милохиным
Нелли Уварова, 2020 год
Звезде «Не родись красивой» вызвали скорую в театр
Ирина Чипиженко
Актрису «Елок» госпитализировали с пневмонией
Александр Панкратов-Черный
Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии актера
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Супруга Брюса Уиллиса напишет книгу о нем
Михаил Боярский
Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге
Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью Таллулой (фото: соцсети)
Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом и дочерью
Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур рассказала об отношении к болезни Брюса Уиллиса
Лили Рейнхарт
Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус удивилась, что у матери нет «Оскара»
Кристина Асмус
Асмус пообещала «безумный пластический грим» в новом фильме
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Кристина Асмус
Кристина Асмус показала подтянутую фигуру в купальнике
Девин Рэтрей
Актер фильма «Один дома» госпитализирован в критическом состоянии
Валентина Талызина
Валентина Талызина раскрыла, когда вернется на сцену
Валентина Талызина на вечере в «Доме кино», 2013 год
89-летнюю Валентину Талызину госпитализировали в Москве
Джейми Дорнан
Звезда «Пятидесяти оттенков серого» пострадал от ядовитых гусениц
Милош Бикович и Кристина Асмус
Кристина Асмус показала фото с Биковичем с совместных съемок
Владимир Ильин
Жена Владимира Ильина призвала «не поднимать бучу» на фоне новостей о раке
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Александр Митта
90-летнего Митту выпишут из больницы в ближайшее время
Михаил Боярский
Жена Боярского отреагировала на новости о госпитализации артиста
Шэннен Доэрти
Тяжелобольная звезда «Зачарованных» подвела итоги года
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Боярский после инфаркта вернется на сцену в конце декабря
Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус примерила необычный образ для новогоднего спектакля
Александр Митта
Раскрыты подробности состояния 90-летнего Александра Митты
Кристина Асмус с дочерью Анастасией Харламовой на съемках фильма «Финал»
Асмус снимается с дочкой и Шведовым в новом фильме: первые кадры
Лариса Лужина
Лариса Лужина рассказала о самочувствии после госпитализации
Лариса Лужина
84-летняя Лариса Лужина перенесла сердечный приступ
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Тизер
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Малышарики. День рождения
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Эбигейл»
Эбигейл
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь