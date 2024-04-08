Кристина Асмус | Источник: Legion-Media.ru

Актрису Кристину Асмус госпитализировали. Об этом знаменитость рассказала в соцсети.

35-летняя Кристина Асмус опубликовала фотографию из больницы. Актриса сфотографировала свою руку с подсоединенной к ней капельницей. Знаменитость заявила, что ночью у нее поднялась температура под 40. По этой причине врачи госпитализировали артистку.

«Сейчас мне лучше, но пока в больнице», — написала актриса.

Кристина Асмус дебютировала на экране в сериале «Интерны» в 2010 году. Роль Вари Черноус принесла ей большую популярность. Всего в фильмографии актрисы более 40 ролей. Она снялась в таких проектах, как «Текст», «Елки», «А зори здесь тихие...» и многие другие.

Ранее актриса состояла в отношениях с Гариком Харламовым. В 2020 году знаменитости расстались. У Асмус и Харламова есть дочь Анастасия. В январе девочке исполнилось 10 лет.

Через месяц после официального расторжения брака юморист начал встречаться с актрисой Екатериной Ковальчук. Мать телеведущего неоднократно подчеркивала, что была рада их отношениям. Женщины не только быстро наладили общение, но и вместе путешествовали. В начале февраля Харламов и Ковальчук разошлись.