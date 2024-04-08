Домогаров одним словом ответил на сообщения о завершении карьеры

Александр Домогаров | Источник: PersonaStars

Актер Александр Домогаров в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что он может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника. Публикации о проблемах со здоровьем он назвал бредом, но уточнил, что действительно прекращает работать в Театре Моссовета.

«Бред. Вы правильно понимаете только то, что я не буду больше работать в Театре Моссовета. А по состоянию моего здоровья — смотрите мой личный Telegram-канал. Там есть вся информация из первых рук. В том числе к грязным и нечистоплотным журналистам, которые пользуются слухами», — сказал он.

8 апреля Life со ссылкой на Shot сообщил, что актеру Александру Домогарову диагностировали спондилоартроз — заболевание позвоночника, при котором происходит поражение межпозвонковых суставов, хрящей, костных тканей и околосуставных мышц, сопровождающееся острой болью, онемением конечностей, а также трудностями при движении.

У Домогарова, по данным канала, также обнаружили 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, остеохондроз и спондилез — уплотнение позвонков. Shot заявляет, что из-за проблем со здоровьем актеру становится труднее работать: несмотря на выступления в спектакле «Маскарад» в Театре Российской Армии, последнее большое мероприятие с ним (творческий вечер, приуроченный к 60-летию) прошло в июле прошлого года.

Канал предполагает, что Домогаров может завершить карьеру. Отмечалось также, что артисту предстоит длительное лечение, которое пройдет в несколько этапов: изначально актеру нужно будет пить таблетки и делать уколы, а затем ходить на физиотерапию и гимнастику.

В феврале 2022 года Домогаров заявлял о своих планах покинуть Театр Моссовета из-за конфликта с руководством, однако в июле 2023 он признался, что не уйдет из учреждения, хоть и не общается с коллегами.