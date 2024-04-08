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8 апреля 2024, новость

Иван Стебунов пожаловался на партнерш по откровенным сценам

Актер рассказал об истериках на съемках
Иван Стебунов
Иван Стебунов

Актер Иван Стебунов признался, что считает совершенно органичными постельные сцены в фильмах, в которых он снялся. Об этом артист рассказал в интервью изданию «7дней.ru».

«Но с актрисами, как правило, мне в этом смысле не везет. <…> Это обязательно долгие уговоры, слезы, уходы в другие комнаты — тратится время, нервы, и это раздражает, конечно», — подчеркнул актер.

По словам Стебунова, актрисы изначально знали, на что шли, и соглашались на участие в проектах, но при этом закатывали истерику во время съемок. Он добавил, что обычно актрисам даже не требуется полностью раздеваться перед камерой. Актер вспомнил о своей партнерше по проекту «Кунгур» Анне Котовой, назвав ее «приятным исключением».

«Надо, чтобы оба партнера относились к такой ситуации иронично. Парадокс в том, что с иронией и без истерик получилась самая откровенная сцена в моей жизни на сегодняшний день», — заявил Стебунов.

Актер подчеркнул, что несмотря на закрепленное за ним амплуа героя-любовника, сейчас его образ в кино постепенно меняется из-за возраста. Сам артист планирует сдвинуться в сторону психологических ролей.

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