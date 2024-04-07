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7 апреля 2024, новость

В США номинировали на премию российский сериал о межнациональных отношениях

Драмеди «Саша против!» поборется за пять наград на американском кинофестивале
Саша против!
Саша против!

Сериал «Саша против!» о межнациональных отношениях номинировали в пяти категориях на американском фестивале веб-сериалов LA Webfest. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Российское драмеди поборется за награды в номинациях «Лучший сериал», «Лучший драмеди-сериал», «Лучший режиссер» и «Лучший оператор» и специальную премию. Мероприятие пройдет 3 мая в Лос-Анжелесе.

Шоу рассказывает о 17-летних подростках: москвичке Саше и казахе Мамажане, которые внезапно узнают, что их родители собираются сыграть свадьбу. Однако школьники не могут благополучно сосуществовать вместе, и чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям. Премьера сериала в России состоялась 2 ноября 2023 года.

Режиссером выступила Анна Зайцева, известная по шоу «Сама дура». Сценарий написала также постановщица в соавторстве с Дарьей Масловской. В каст вошли: Анна Потебня, Алихан Нуржауов, Евгений Кунцевич, Денис Никитин, Полина Денисова, Кирилл Русин, Даня Киселев, и Антон Соломатин.

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