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7 апреля 2024, новость

Коммунальщики судятся со звездой «Улиц разбитых фонарей»

СМИ: на актера Сергея Селина подали в суд из-за долга за электричество
Сергей Селин
Сергей Селин

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» подало в суд на заслуженного артиста России Сергея Селина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, звезда «Улиц разбитых фонарей» задолжал коммунальщикам 50 тыс. рублей. Отмечается, что артист сдает недвижимость в Петербурге через свое ИП, однако у одного из объектов накопился долг. Теперь с Селина пытаются взыскать накопившуюся сумму по суду.

В марте Селин раскрыл подробности конфликта с молодым режиссером из-за сценария об обреченной России. Артист объяснил, что на съемочной площадке он должен был рассказать о стране и ее жителях, но организаторы изменили текст сценария. Актер признался, что не будет говорить подобный текст, однако режиссер настаивал.

«Причем заранее предупреждал, что ни слова о персоналиях, не вздумайте, но получилось с точностью до наоборот», — возмущался актер.

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