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7 апреля 2024, новость

61-летняя Деми Мур вышла в свет в сияющем «голом» платье

Актриса показала фигуру в полупрозрачном платье

Голливудская актриса Деми Мур стала гостьей закрытого мероприятия Dolce & Gabbana, которое прошло 6 апреля в Милане. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

Деми Мур
Деми Мур | Источник: Legion-Media.ru

61-летняя Деми Мур выбрала для светского выхода провокационный образ. Актриса вышла на публику в черном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и трусов с завышенной талией. Знаменитость также надела «голое» платье-макси, которое было украшено стразами. Наряд завершили черные босоножки на каблуках. Деми Мур распустила волосы. Визажисты сделали ей вечерний макияж.

У актрисы есть три дочери от Брюса Уиллиса. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. В начале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Недавно Деми Мур опубликовала редкое фото тяжелобольного актера с внучкой.

Ранее 61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде. Голливудская звезда показала видео в белом облегающем платье.

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