Рита Ора показала себя в роли Червонной Королевы

На днях певица Рита Ора поделилась радостной новостью с поклонниками в соцсетях. Певица сообщила, что сыграет Червонную Королеву в фильме Disney «Наследники», который выйдет на экраны 12 июля.
На новых снимках певица предстала в корсетном красном платье и длинных кожаных перчатках. Свой образ она завершила красным париком и короной с имитацией рубинов. «Да здравствует Червонная Королева», — подписала снимки звезда.
Образ Червонной Королевы был заимствован из книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье».
Фильм «Descendants: The Rise of Red» станет четвертым во франшизе «Наследники». В картине расскажут о дочери Червонной Королевы Червей и дочери Золушки. Девушкам предстоит путешествие в прошлое с помощью карманных часов Белого Кролика, чтобы остановить событие, которое может привести к серьезным последствиям.