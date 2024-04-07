Рита Ора показала себя в роли Червонной Королевы

На днях певица Рита Ора поделилась радостной новостью с поклонниками в соцсетях. Певица сообщила, что сыграет Червонную Королеву в фильме Disney «Наследники», который выйдет на экраны 12 июля.

<div id="vk_post_-48064554_45332"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45332", -48064554, 45332, 'Rn5l-tRoxxqCt_lmG3cfGXY_'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На новых снимках певица предстала в корсетном красном платье и длинных кожаных перчатках. Свой образ она завершила красным париком и короной с имитацией рубинов. «Да здравствует Червонная Королева», — подписала снимки звезда.

Образ Червонной Королевы был заимствован из книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье».

Фильм «Descendants: The Rise of Red» станет четвертым во франшизе «Наследники». В картине расскажут о дочери Червонной Королевы Червей и дочери Золушки. Девушкам предстоит путешествие в прошлое с помощью карманных часов Белого Кролика, чтобы остановить событие, которое может привести к серьезным последствиям.