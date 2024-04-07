Индианополис
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 апреля 2024, новость

Рита Ора показала себя в роли Червонной Королевы

Певица перевоплотилась в диснеевскую злодейку

На днях певица Рита Ора поделилась радостной новостью с поклонниками в соцсетях. Певица сообщила, что сыграет Червонную Королеву в фильме Disney «Наследники», который выйдет на экраны 12 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

На новых снимках певица предстала в корсетном красном платье и длинных кожаных перчатках. Свой образ она завершила красным париком и короной с имитацией рубинов. «Да здравствует Червонная Королева», — подписала снимки звезда.

Образ Червонной Королевы был заимствован из книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье».

Фильм «Descendants: The Rise of Red» станет четвертым во франшизе «Наследники». В картине расскажут о дочери Червонной Королевы Червей и дочери Золушки. Девушкам предстоит путешествие в прошлое с помощью карманных часов Белого Кролика, чтобы остановить событие, которое может привести к серьезным последствиям.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Рита Ора
Рита Ора
Rita Ora
Наследники
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Невероятное паломничество Гарольда Фрая»
Вторая жизнь Гарольда Фрая
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Малышарики. День рождения
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Эбигейл»
Эбигейл
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Мой любимый чемпион
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь