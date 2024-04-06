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6 апреля 2024, статьяPROсмотреноОбзоры

Багров — антигерой? Как отрицательные персонажи стали кумирами

Майкл Корлеоне, Данила Багров, Джокер... Как кино заставляет нас сопереживать антигероям? Краткая история превращения злодеев в кумиров зрителей — в новом выпуске PROсмотрено
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Ранее в нашем шоу «PROсмотрено» мы разобрались, кто такие антагонист и протагонист истории. Теперь вместе со сценаристом и блогером Александром Шебановым попытаемся понять, как отрицательные персонажи стали нашими кумирами?

Данила Багров, Майкл Корлеоне, Круэлла, Джокер, Вова Адидас и даже Глеб Жеглов — все они, если разобраться, антигерои, которым зритель, тем не менее, сопереживает и сочувствует. Как происходит это подключение? И почему фильмов с такими персонажами становится все больше? Об этом в новом видео «Эпизодов», созданном специально для шоу «PROсмотрено».

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