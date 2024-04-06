Ранее в нашем шоу « PROсмотрено » мы разобрались, кто такие антагонист и протагонист истории . Теперь вместе со сценаристом и блогером Александром Шебановым попытаемся понять, как отрицательные персонажи стали нашими кумирами?

Данила Багров, Майкл Корлеоне, Круэлла, Джокер, Вова Адидас и даже Глеб Жеглов — все они, если разобраться, антигерои, которым зритель, тем не менее, сопереживает и сочувствует. Как происходит это подключение? И почему фильмов с такими персонажами становится все больше? Об этом в новом видео «Эпизодов», созданном специально для шоу «PROсмотрено».