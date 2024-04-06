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6 апреля 2024, новость

Холли Бэйли сыграет в фильме Мишеля Гондри и Фаррелла Уильямса

Звезда «Русалочки» снимется в музыкальном фильме об американском рэпере, певце и дизайнере
Холли Бэйли
Холли Бэйли | Источник: Legion-Media.ru

Американская певица и актриса Холли Бэйли, известная по главной роли в фильме «Русалочка», присоединилась к актерскому составу музыкальной ленты, вдохновленной детством артиста Фаррелла Уильямса. Режиссером проекта выступит француз Мишель ГондриВечное сияние чистого разума», «Пена дней»).

Действие картины будет происходить в 1977 году в Вирджиния-Бич, где в 1973-м родился Фаррелл, уточняет Variety. Других подробностей сюжета пока нет.

Сценарием мюзикла занимались Мартин Хайнс («История игрушек 4») и Стивен Левенсон («Тик-так, бум!»). Сам Уильямс продюсирует проект. Известно, что в фильме могут сняться хип-хоп- и R&B-звезды Мэри Джей Блайдж, Мисси Эллиотт и André 3000. Гондри называет ленту «очень личной» и при этом «высокобюджетной».

Ранее сообщалось, что картина может получить название «Атлантис». Съемки планировались в 2023 году, но были перенесены из-за забастовки Гильдии актеров.

Недавно стало известно, что Риз Уизерспун может вернуться к образу «блондинки в законе». Культовую кинофраншизу планируют превратить в многосерийный проект.

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