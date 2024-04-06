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6 апреля 2024, новость

СМИ: Джоли обвинила Питта в физическом насилии над ней и детьми

CNN сообщает о новом иске актрисы против бывшего мужа
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт | Источник: Rex / Fotodom.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего супруга Брэда Питта в физическом насилии над ней и детьми, сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении судебные документы.

4 апреля актриса подала ходатайство в Верховный суд Лос-Анджелеса. В нем сообщается, что Джоли пыталась продать бывшему мужу свою долю в винной компании Chateau Miraval. Переговоры были сорваны, когда Питт поставил условия экс-супруге, среди которых было подписание соглашения о неразглашении сообщений об актах насилия, кроме как в суде.

«[Соглашение] запрещало Джоли распространяться, кроме как в суде, о насилии Питта в отношении Джоли и их детей в попытке связать личную репутацию Питта с бизнесом Miraval», — поясняет издание.

Подробности об актах насилия не приводятся. Пара совместно воспитывает пятерых детей.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с российским олигархом. Именно ему актриса тайно продала свою долю винного бизнеса.

Недавно стало известно, что дочь Джоли и Питта выбрала профессию, которая не нравится ее матери. 17-летняя Шайло захотела стать продюсером.

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