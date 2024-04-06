Ставший народным артистом РФ Семчев отреагировал на получение звания

Александр Семчев | Источник: Legion-Media.ru

Театральный и киноактер Александр Семчев отреагировал на получения звания народного артиста РФ. Его цитирует kp.ru.

По словам Семчева, новость оказалась приятной, хотя он уже «в том возрасте, когда люди не теряют голову из-за того, что получили звание».

Он уточнил, что документы на получение звания подавали еще при Олеге Табакове, когда тот руководил МХТ им. Чехова.

«Думаю, учитывается несколько факторов: выслуга лет, количество и качество сыгранных ролей, признание, медийность… Главное, не зацикливаться на этом», — уверен 54-летний Семчев.

Актер указал на то, что звание — это статус, с которым так или иначе считаются, а люди, которые говорят, что звание им неважно, могут лукавить.

«Я довольно спокойно отношусь, но буду стараться соответствовать. Коль скоро звания существуют в нашей стране еще с советских времен, наверное, в этом есть смысл», — рассуждает он.