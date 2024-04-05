78-летний Евгений Петросян впервые снялся в кино — он сыграл главную мужскую роль в семейной киноленте «Манюня: Приключения в Москве». Юморист перевоплотился в Григория Савельевича — старого приятеля бабушки главной героини. Именно он согласился показать столицу Розе Иосифовне и Манюне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356639&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«История, над которой мы работали, невероятно милая, пронизана добротой и ностальгией. Особенно приятно, что мои дети теперь смогут посмотреть на папу в кино. Поэтому я рад, что все сложилось именно так», — рассказал Петросян.

В личном блоге артист также признался, что пока не знает, удачной получилась работа или нет, ведь «многое зависит от монтажа, от того, что вошло в фильм, а что осталось за кадром».

Евгений Ваганович отметил, что ему не раз предлагали сняться в кино, но каждый раз что-то не получалось.

По сюжету фильма, Манюня вместе с друзьями и бабушкой отправляется в летнее путешествие в Москву в 1981 году. Она давно мечтала побывать на концерте любимой группы «Земляне». Однако ее ждет не только встреча с кумирами, но и новые приключения и знакомства, которые произойдут на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках столицы.

Интересно, что в одной из сцен появится Юрий Никулин — его воссоздадут с помощью цифровых технологий. Юрий Владимирович в киноленте встретится с Григорием Савельевичем, который признается, что с детства ненавидит клоунов и юмористов.

Напомним, «Манюня: Приключения в Москве» — это второй полнометражный проект франшизы. Первый фильм — «Манюня: Новогодние приключения» — и три сезона комедийного сериала «Манюня» имели большой успех.