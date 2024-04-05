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5 апреля 2024, новость

58-летняя Ирина Безрукова снялась обнаженной в купели

Актриса опубликовала фото без одежды
Ирина Безрукова (фото: соцсети)
Ирина Безрукова (фото: соцсети)

Актриса Ирина Безрукова снялась без одежды. Артистка позировала обнаженной в купели и поделилась откровенными кадрами в соцсетях.

«Фото были сделаны еще в марте, но совершенно не хотелось ими делиться тогда. Наверное, сейчас около моего дома уже почти все растаяло. Кто живет в Московской области, расскажите, как там обстановочка?» — обратилась к аудитории звезда.

Подписчики знаменитости оценили ее смелые фото, оставив много комментариев под постом: «Вау», «Огонь», «Вот это да», «Мои аплодисменты», «Смело», «Красавица».

Безрукова недавно призналась, что отказалась от свиданий. По словам актрисы, у нее нет на это времени и особого желания. Однако звезда заверила поклонников, что не страдает от одиночества.

Первым мужем актрисы был ее коллега Игорь Ливанов, от которого она ушла к Сергею Безрукову. Пара поженилась в 2000 году, а развелась через 15 лет. По словам артистки, она планировала до конца жизни быть с супругом и не верила в их расставание. Уже через год после развода Безруков женился на режиссере Анне Матисон, в браке у них родились трое детей.

Ранее Ирина Безрукова показала, как выглядела в студенческие годы.

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