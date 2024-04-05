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5 апреля 2024, новость

Режиссер «Дюны» снимет фильм про ядерную войну

Дени Вильнев приступит к работе над экранизацией бестселлера Энни Якобсон
Дени Вильнев
Дени Вильнев | Источник: Rex / Fotodom.ru

Режиссер Дени Вильнев займется экранизацией романа «Сценарий ядерной войны» после завершения работы над заключительной частью трилогии «Дюна». Об этом пишет Deadline.

Киностудия Legendary купила права на киноадаптацию бестселлера Энни Якобсон за $15 миллионов. Сюжет произведения рассказывает вольную трактовку существования человечества после случившейся между крупными странами ядерной войны. В процессе создания своего романа журналистка New York Times опросила десятки экспертов и военных специалистов, которые высказали свое мнение насчет ядерного вооружения и возможной жизни после апокалипсиса.

В начале марта сообщалось, что «Дюна: Часть вторая» обогнала первую по популярности в день премьеры. Сиквел масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но релиз перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

В ленте продолжается путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью. Однако герою предстоит сделать выбор между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

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