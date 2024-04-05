Еву Лонгорию в облегающем платье сравнили с Дженнифер Лопез

Ева Лонгория отправилась на отдых в Париж, где остановилась в одном из отелей. Актриса сделала на балконе своего номера несколько кадров. Она облачилась в длинное облегающее платье темно-зеленого цвета, подчеркнувшее ее фигуру.
«Весна в городе любви», — подписала фото звезда сериала «Отчаянные домохозяйки».
Поклонники обратили особое внимание на пышные формы актрисы, отметив, что они придают ей сходство с Дженнифер Лопез.
Напомним, ранее Ева Лонгория попала в объективы папарацци в повседневном наряде — черном спортивном костюме — и была раскритикована за внешний вид.