Стоит ли смотреть российский вестерн «Золото Умальты»

О чем фильм «Золото Умальты»

Накануне февральской революции группа старателей конвоирует в Хабаровском крае возок с грузом золота. На берегу реки Умальты отряд попадает в засаду таинственных грабителей, скрытых под шаманским масками. Разбойники убивают всех, кроме бывшего каторжника Чагина — ему удается уйти подо льдом. Но кто же поверит осужденному за убийство?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356480&hash=6199b2f1b4ae1926&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новости о пропавшем золоте достигают Петрограда, где хозяин прииска Булыгин весело продюсирует немое кино про ковбоев и индейцев со своей любовницей в главной роли. Купец намерен получить стоимость украденного по страховке, но тут его ждет облом — страховые компании разорены, банки в открытую потрошат большевики. Вместе со съемочной группой Булыгин отправляется в Хабаровск, где актеры пытаются заработать стендапом, а их незадачливый продюсер с компанией наемников отправляется искать золото.

Зачем смотреть

Исторически так сложилось, что приключенческий жанр в России всегда развивался слабо. В результате русские дети поколениями воспитывались на иностранных авторах — от Дюма и Вальтера Скотта до Буссенара и Фенимора Купера. С кинематографом дело было еще хуже, и редкие, но яркие удачи в жанре истерна не могли сравниться с целой индустрией такого кино на Западе, где вестерны даже самого высокого художественного уровня исчисляются сотнями. Поэтому любой отечественный опыт, тем более на благодатной сибирской почве, вызывает живой интерес и надежды поклонников жанра.

Кадр из фильма «Золото Умальты»

К тому же и название «Золото Умальты» ассоциируется с культовым для советских мальчишек американским фильмом «Золото Маккенны». И начало новой работы режиссера Андрея Богатырева эти надежды оправдывает — нападение разбойников красиво снято, лихо разыграно, захватывает дух и интригует.

Почему можно не смотреть

Но на этом запал иссяк. Далее зрителя ждет экономное кино категории «Б» — что само по себе не грех, если есть драматургия, динамика и персонажи. А с этим у фильма большие проблемы. Здесь много лишних и затянутых сцен. Персонажи неубедительны, неинтересны. Ткаченко вроде бы фактурный, но для главного злодея ему не хватает харизмы. Софье Эрнст для роковой красотки — обаяния. Булыгин Александра Самойленко прописан слишком примитивным, чтобы быть интересным.

Комедийная линия с артистами вызывает не смех, а чувство неловкости. И хотя в финале этой линии лежит блестящая идея, воплотить ее не получилось — все скомкано. При этом она занимает очень много времени, которое крадется у основного действия.