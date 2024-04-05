Трейлер дня: Асмус спасает гуся Гарика в новой комедии

Появился трейлер лирической комедии «Обе Две» с Кристиной Асмус, Таисьей Калининой и гусем по имени Гарик в главных ролях.
Калинина играет девочку-подростка, которую вырастила бабушка. Когда родственница умерла, за воспитание дерзкой Глаши взялась деспотичная старшая тетка (Валентина Мазунина). Но девочка мечтает стать режиссером и сбегает в столицу к другой тете, романтичной и нерешительной Ане (Асмус).
Обстоятельства сложатся так, что молодая тетя и ее самостоятельная племянница поедут в насыщенное событиями путешествие, которое изменит их жизни.
«У обеих героинь сложные судьбы: одна потеряла родителей, другая потеряла надежду на то, чтобы завести ребенка. И вот, спонтанно они оказываются вместе, чтобы помочь друг другу посмотреть на свою жизнь иначе — с любовью», — рассказал режиссер фильма Владимир Котт.
Продюсер Сергей Бобза, принимавший участие в создании картины «Поехавшая», считает, что «потенциал романтического роуд-муви достаточно высок». «А если поехавших — две, то, надеюсь, зрителям будет в два раза интереснее!» — подчеркивает Бобза.
Вместе с Кристиной Асмус, ставшей также креативным продюсером картины, на экране появятся Кирилл Кяро и Филипп Бледный.
20 апреля комедия «Обе две» станет фильмом открытия Российских программ 46-го ММКФ, а в широкий прокат она выйдет 25 июля.