Трейлер дня: Асмус спасает гуся Гарика в новой комедии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356648&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Появился трейлер лирической комедии «Обе Две» с Кристиной Асмус, Таисьей Калининой и гусем по имени Гарик в главных ролях.

Калинина играет девочку-подростка, которую вырастила бабушка. Когда родственница умерла, за воспитание дерзкой Глаши взялась деспотичная старшая тетка (Валентина Мазунина). Но девочка мечтает стать режиссером и сбегает в столицу к другой тете, романтичной и нерешительной Ане (Асмус).

Обстоятельства сложатся так, что молодая тетя и ее самостоятельная племянница поедут в насыщенное событиями путешествие, которое изменит их жизни.

«У обеих героинь сложные судьбы: одна потеряла родителей, другая потеряла надежду на то, чтобы завести ребенка. И вот, спонтанно они оказываются вместе, чтобы помочь друг другу посмотреть на свою жизнь иначе — с любовью», — рассказал режиссер фильма Владимир Котт.

Продюсер Сергей Бобза, принимавший участие в создании картины «Поехавшая», считает, что «потенциал романтического роуд-муви достаточно высок». «А если поехавших — две, то, надеюсь, зрителям будет в два раза интереснее!» — подчеркивает Бобза.

Вместе с Кристиной Асмус, ставшей также креативным продюсером картины, на экране появятся Кирилл Кяро и Филипп Бледный.