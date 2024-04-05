Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
5 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Асмус спасает гуся Гарика в новой комедии

Актриса исполнила главную роль в комедийном роуд-муви «Обе Две»
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился трейлер лирической комедии «Обе Две» с Кристиной Асмус, Таисьей Калининой и гусем по имени Гарик в главных ролях.

Калинина играет девочку-подростка, которую вырастила бабушка. Когда родственница умерла, за воспитание дерзкой Глаши взялась деспотичная старшая тетка (Валентина Мазунина). Но девочка мечтает стать режиссером и сбегает в столицу к другой тете, романтичной и нерешительной Ане (Асмус).

Обстоятельства сложатся так, что молодая тетя и ее самостоятельная племянница поедут в насыщенное событиями путешествие, которое изменит их жизни.

«У обеих героинь сложные судьбы: одна потеряла родителей, другая потеряла надежду на то, чтобы завести ребенка. И вот, спонтанно они оказываются вместе, чтобы помочь друг другу посмотреть на свою жизнь иначе — с любовью», — рассказал режиссер фильма Владимир Котт.

Продюсер Сергей Бобза, принимавший участие в создании картины «Поехавшая», считает, что «потенциал романтического роуд-муви достаточно высок». «А если поехавших — две, то, надеюсь, зрителям будет в два раза интереснее!» — подчеркивает Бобза.

Вместе с Кристиной Асмус, ставшей также креативным продюсером картины, на экране появятся Кирилл Кяро и Филипп Бледный

20 апреля комедия «Обе две» станет фильмом открытия Российских программ 46-го ММКФ, а в широкий прокат она выйдет 25 июля.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кристина Асмус
Обе две
Обе Две
Таисья Калинина
Таисья Калинина
Владимир Котт
Владимир Котт
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер
Кадр из фильма «Малышарики. День рождения»
Малышарики. День рождения
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Эбигейл»
Эбигейл
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Манкимэн»
Манкимэн
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Манюня: Приключения в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Мой любимый чемпион
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»
7 дней, 7 ночей
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь