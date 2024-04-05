Возлюбленная Роберта Паттинсона показала первое фото их ребенка

Сьюки Уотерхаус, возлюбленная британского актера Роберта Паттинсона, в личном блоге опубликовала фото с новорожденным младенцем. Еще в марте папарацци удалось заснять пару на прогулке с коляской, но тогда никаких официальных заявлений от звездной пары не было.