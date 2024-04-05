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5 апреля 2024, новость

Возлюбленная Роберта Паттинсона показала первое фото их ребенка

Пара пока не раскрывает пол малыша

Сьюки Уотерхаус, возлюбленная британского актера Роберта Паттинсона, в личном блоге опубликовала фото с новорожденным младенцем. Еще в марте папарацци удалось заснять пару на прогулке с коляской, но тогда никаких официальных заявлений от звездной пары не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Добро пожаловать в этот мир, ангел», — лаконично подписала снимок актриса.

Однако пол малыша возлюбленная актера раскрывать не стала. 

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус встречаются с 2018 года. О том, что актеры ждут ребенка, стало известно в конце прошлого года.

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