Ольга Бузова представила фильм «Дождь из мужчин»

Ольга Бузова посетила премьеру фильма «Дождь из мужчин» в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». В романтической комедии о супружеской жизни в эпоху онлайн-знакомств Бузова озвучила главную героиню.
В беседе с журналистами она призналась, что озвучка длилась около восьми часов, и делать это было не так легко.
«Но я люблю сложности, я люблю свои таланты. Это мой большой актерский дебют», — призналась звезда.
«Дождь из мужчин» — французское драмеди, главная героиня которого, обаятельная и веселая женщина Ирис, сталкивается с интимными проблемами в браке. Чтобы с ними справиться, Ирис заводит анкету на сайте знакомств. В результате в ее жизнь врывается настоящий «дождь из мужчин».
В широкий прокат фильм «Дождь из мужчин» выходит 11 апреля.