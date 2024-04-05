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5 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Ольга Бузова представила фильм «Дождь из мужчин»

Российская звезда озвучила главную героиню французского драмеди
6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Ольга Бузова посетила премьеру фильма «Дождь из мужчин» в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». В романтической комедии о супружеской жизни в эпоху онлайн-знакомств Бузова озвучила главную героиню.

В беседе с журналистами она призналась, что озвучка длилась около восьми часов, и делать это было не так легко.

«Но я люблю сложности, я люблю свои таланты. Это мой большой актерский дебют», — призналась звезда.

«Дождь из мужчин» — французское драмеди, главная героиня которого, обаятельная и веселая женщина Ирис, сталкивается с интимными проблемами в браке. Чтобы с ними справиться, Ирис заводит анкету на сайте знакомств. В результате в ее жизнь врывается настоящий «дождь из мужчин». 

Во время загрузки произошла ошибка.

В широкий прокат фильм «Дождь из мужчин» выходит 11 апреля.

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