Ольга Бузова представила фильм «Дождь из мужчин»

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Ольга Бузова посетила премьеру фильма «Дождь из мужчин» в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». В романтической комедии о супружеской жизни в эпоху онлайн-знакомств Бузова озвучила главную героиню.

В беседе с журналистами она призналась, что озвучка длилась около восьми часов, и делать это было не так легко.

«Но я люблю сложности, я люблю свои таланты. Это мой большой актерский дебют», — призналась звезда.

«Дождь из мужчин» — французское драмеди, главная героиня которого, обаятельная и веселая женщина Ирис, сталкивается с интимными проблемами в браке. Чтобы с ними справиться, Ирис заводит анкету на сайте знакомств. В результате в ее жизнь врывается настоящий «дождь из мужчин».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356374&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.