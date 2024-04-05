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5 апреля 2024, новость

58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном

Элизабет Херли поддержала выход режиссерского дебюта Дэмиэна, триллера «Строго конфиденциально»

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли в откровенном наряде появилась на публике вместе с сыном — актером и моделью Дэмиэном Херли. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя знаменитость пришла на показ полнометражного фильма своего ребенка под названием «Строго конфиденциально», который стал его режиссерским дебютом.

Для посещения кинотеатра Robin Williams Center в Нью-Йорке, США, она выбрала серебристое платье длины макси с разрезом до бедра и глубоким декольте, частично обнажавшим ее грудь.

В свою очередь, сын артистки примерил черную атласную рубашку с запахом и вырезом до талии, а также брюки и туфли в тон. Известно, что со звездными родственниками работает стилист Майк Адлер.

Накануне Элизабет Херли рассказала, как снималась в откровенных сценах в фильме сына.

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