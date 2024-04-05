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5 апреля 2024, новость

Богомолов обвинил уехавших из России в травле актеров

Режиссер заявил, что эмигранты травят участников его спектакля
Константин Богомолов
Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов заявил в беседе с rg.ru, что уехавшие из России люди, включая СМИ, травят участников его серии спектаклей из цикла «Голоса страны».

«Некоторые СМИ, которые “оттуда” вещают, сделали репортажи о наших спектаклях, в тональности которых — “ай-ай-ай, какой кошмар, наши молодые талантливые ребята, которые когда-то составляли надежду русского театра, теперь работают с этим Богомоловым на государственном проекте, они нас предали”. Кого они предавали? Под чем они подписывались и на чем клялись?» — возмутился режиссер.

Богомолов заявил, что его коллегам по проекту начали писать оскорбления и призывы «одуматься» в социальных сетях. Режиссер рад, что участники спектаклей «спокойно» прошли через эту травлю. Он предположил, что люди, пишущие гневные сообщения, не могут смириться, что Россия «идет и развивается».

«Трудно принять, что талантливое и умное не обязательно должно быть тех же взглядов, что и ты. И вообще что жизнь после тебя есть. А в нашем проекте участвуют те, кто станет будущим — талантливые молодые люди, которые создают новый, интересный, умный театр. Да еще и — какой ужас! — на государственные деньги и на выставке “Россия”», — рассказал режиссер.

Напомним, в марте Богомолов анонсировал проект о людях России. Режиссер покажет 12 спектаклей, посвященных жизни и труду определенного человека.

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