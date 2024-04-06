Сериал на выходные: драмеди про кулинарную фею и вкус к жизни

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456342179&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жена американского дипломата Джулия Чайлд выучилась в легендарной парижской школе Le Cordon Bleu, издала бестселлер о французской кухне и с очаровательной неловкостью покорила Америку 60-х, став ведущей популярного кулинарного шоу.

Будучи приглашенной гостьей в передаче о книгах, Чайлд с триумфом сделала то, что умела лучше всего: приготовила отличный омлет. С этого момента начался ее путь к блестящей телекарьере.

Искрометная фея фаршированных куриц и тушеных потрошков пленяет не только аппетитными шедеврами, но и оптимизмом. Героиня «Джулии» умеет вселять надежду и щедро делится вкусом к жизни, будь то путешествия, превосходная еда или долгий брак, построенный на любви и доверии.

Прелестную гедонистку великолепно сыграла британка Сара Ланкашир. И хотя в ее шеф-поварихе имеются внутренние противоречия и чувствуется дискомфорт корпулентного человека, она чаще всего источает искреннюю радость и удовольствие.