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7 апреля 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

Смотрим дома: 5 новых сериалов недели

Марина Александрова борется со смертельным вирусом, Колин Фаррелл ищет пропавшую девушку, а Эндрю Скотт примеряет чужую жизнь — рассказываем о самых любопытных сериалах, вышедших на этой неделе

«Точка ноль»

Пережив личную драму, московский вирусолог Анна Маркова подается в Новосибирск. По работе она оказывается в далекой алтайской деревне, где обнаруживает опасный вирус. Причина его распространения кроется в незаконной свалке от местного мясокомбината. Яд проникает в почву и расходится дальше с грунтовыми водами. Застряв без связи и транспорта в зараженной деревне, Анна в одиночку борется с инфекцией, хотя местные жители только и делают, что вставляют ей палки в колеса.

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Главной звездой драмы про героических вирусологов «Точка ноль» стала Марина Александрова. Актриса предстает здесь бесстрастным профессионалом с почти механическими интонациями в голосе. А компанию ей составляют Сергей Марин, Наталья Рогожкина и Мария Рыщенкова.

«Рипли»

Уже можно посмотреть все восемь эпизодов новой экранизации романа Патриции Хайсмит про социопата Тома Рипли. Одаренный мошенник принимает предложение отца мажора Дикки Гринлифа: надо отправиться в Италию и вернуть домой загулявшего сына. Том быстро втирается в доверие Дикки, становится его другом, а потом крадет его жизнь.

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После залитой солнцем знаменитой экранизации с Мэттом Дэймоном и Джудом Лоу черно-белое изображение нового «Рипли» кажется поначалу слишком холодным, но в нем есть стиль и притягательность, а виды Рима и Венеции здесь просто великолепны. Но сильнее итальянской архитектуры и морских пейзажей пленяет Эндрю Скотт в образе обаятельного антигероя. Поддерживают его Джонни Флинн и Дакота Фаннинг.

«Тень Чикатило»

В продолжении сериала «Чикатило», где отвратительного маньяка играл неузнаваемый в гриме Дмитрий Нагиев, история раскручивается в Иркутской области. Там орудует новый убийца — «ангарский маньяк». Следственная группа во главе с майором Ковалевым безрезультатно занимается расследованием серии жестоких преступлений. Никто и не подозревает, что тот, кто держит в страхе всю область, находится совсем близко — в рядах милиции.

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Серийного убийцу, внешне улыбчивого, но бесчеловечного сотрудника Ангарского ОВД Попцова, сыграл Федор Лавров. Актер признался, что эта работа для него была «похожа на бесстрастное и кропотливое исследование патологоанатома». Появление героя Нагиева в сериале «Тень Чикатило» тоже обещается.

«Шугар»

В приятно-старомодном детективе Колин Фаррелл играет частного сыщика, обуреваемого внутренними демонами. К его герою, Джону Шугару, обращается известный продюсер с просьбой найти пропавшую внучку. Постепенно Джон понимает, что оказался втянут в опасную игру.

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Для киноманов «Шугар» может стать приятным сюрпризом, ведь сыщик одержим классическими голливудскими триллерами и обожает Хамфри Богарта. А закрученная история в стиле нуар происходит на голливудских холмах, периодически напоминая то о «Сансет бульваре», то о «Секретах Лос-Анджелеса».

«Паразит: Серый»

Режиссер «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо поставил свой новый фантастический сериал «Паразит: Серый» о напавших на Землю инопланетных существах, взяв за основу популярную мангу.

По сюжету, жуткие пришельцы проникают людям в мозг и толкают их на ужасные деяния, вплоть до убийств. Но до всех им добраться не удалось. Нашлись смельчаки, готовые вступить в схватку с монстрами.

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У девушки Су-Ин получилось даже наладить сосуществование с внедрившейся в нее особью. Но кто она теперь, человек или паразит? И главное, за кого она: за людей или за инопланетных захватчиков?

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