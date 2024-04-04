Кирстен Данст рассказала о намерении продюсеров насильно исправить ей зубы

Кирстен Данст, 2012 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американская актриса Кирстен Данст рассказала о намерении продюсеров насильно исправить один недостаток ее внешности. Соответствующее интервью появилось на сайте издания GQ.

Звезда «Человека-паука» старается не соответствовать голливудским стандартам красоты. В связи с этим знаменитость вспомнила, как в 2002 году продюсеры фильма специально отвели ее к дантисту. Таким образом они хотели убедить Данст выровнять зубы. «Тогда я сказала: “Нет, мне нравятся мои зубы”», — рассказала она.

В то же время артистка отметила, что режиссер София Коппола была единственной, кто принял ее нестандартную внешность.

«Я у нее снималась, когда мне было 16 лет. Она думала, что я очень крутая и красивая, хотя я ничего не делала для этого. Она мне тогда сказала: “Мне нравятся твои зубы!”» — уточнила собеседница издания.

В сентябре 2023 года американская модель Синди Кроуфорд также вспомнила о неприятном инциденте в начале карьеры. Она рассказала, что ей предложили съемку с известным фотографом Патриком Демаршелье в Риме. Однако он выдвинул одну просьбу — отрезать длинные волосы. Манекенщица отказалась это делать.