Названы самые кассовые жанры фильмов в России

Кадр из фильма «Чебурашка»

Самыми кассовыми российскими фильмами оказались комедии и сказки. Статистику российского проката за последние 20 лет опубликовал «Тинькофф Журнал».

Среди фильмов российского производства, которые в официальном прокате получили больше 5 миллионов долларов, оказалось 50% комедий или сказок. 30% таких кинохитов, подсчитали в издании, выходят в Новый год, еще 15% были приурочены к весенним праздникам и памятным датам: 14 Февраля, 23 Февраля, 8 Марта, День космонавтики.

В майские праздники и летом фильмов с большими сборами практически нет, а мелодрамы и боевики не попадают в перечень самых кассовых фильмов с 2008 и 2014 года соответственно, обнаружило издание.

Ранее фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные.