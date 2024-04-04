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4 апреля 2024, новостьЧто посмотреть

Вилкова с мужем, Бероев в первом тизер-трейлере семейного фильма

Актеры исполнили главные роли в картине о дружбе девочки и коня — эксклюзивно показываем первый тизер-трейлер

Появился первый тизер-трейлер семейной драмы о дружбе и верности «Мой любимый чемпион».

Во время загрузки произошла ошибка.

Картина рассказывает о 13-летней спортсменке Саше Самариной, которая отказывается расставаться со строптивым и неподатливым Джонатаном — конем, напоминающим ей о погибшем отце. Мама и отчим Саши хотят продать Джонатана, так как содержать его слишком дорого. Только бабушка поддерживает девочку в стремлении сохранить коня и вывести его на международные соревнования.

Главную роль в картине исполнила дебютантка Василиса Коростышевская, выбранная из 200 претенденток. Образ погибшего отца, появляющегося в ее воспоминаниях, воплотил Егор Бероев. Маму Саши сыграла Екатерина Вилкова, а отчима — муж актрисы Илья Любимов. Роль поддерживающей и понимающей бабушки воплотила Людмила Артемьева.

«Отношения со всеми актерами сложились просто потрясающие, — призналась Василиса Коростышевская. — Я всех обожаю и надеюсь, что это взаимно. (Смеется.) Самое важное — была их поддержка. Когда, например, конец съемочного дня, я уставшая, но Екатерина Вилкова прекрасно шутит, и это заряжает энергией. Это, правда, очень важно! Так же, как и с Егором Бероевым, с ним очень комфортно работать».

Режиссером фильма выступил Александр Данилов («Квест», «Друг на продажу»). Съемки проходили в течение двух летних сезонов в 2022 и 2023 годах в Москве и Подмосковье.

Василиса Коростышевская и другие актеры тщательно готовились к своим ролям: перед съемками с ними несколько месяцев занимались каскадеры и тренеры по конкуру. Кроме того, на площадке присутствовал цирковой консультант. За время съемок исполнительница главной роли так прониклась конным спортом, что и после продолжила занятия и вступила в конный клуб.

Премьера картины «Мой любимый чемпион» состоится 27 июня.

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Василиса Коростышевская
Василиса Коростышевская
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Людмила Артемьева
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