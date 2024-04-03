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3 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: ироничный киноквест в стиле «Достать ножи»

Почувствуйте себя участником детективной игры за просмотром французской комедии «Вечеринка на вылет»
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Блестящий архитектор Жанна получает приглашение в роскошный особняк семьи Джагер, владеющей империей по продаже настольных игр. Глава семейства Сезар хочет сделать из имения настоящий рай для любителей настолок, и Жанна намерена ему в этом помочь.

Но все идет не по плану, когда Сезар сначала отвергает все идеи Жанны, а затем и вовсе оказывается… убит. Кто-то затеял игру на выбывание, и девушке вместе с остальными домочадцами предстоит выяснить — кто именно. Для этого им придется сыграть во все знаменитые игры.

Ироничный фильм-квест, построенный на классической схеме расследования убийства в замкнутом пространстве, предлагает зрителям увлекательную игру, градус фарса в которой не уступает интриге.

Стилевое решение «Вечеринки на вылет», с ее ярким декором и ретро-шиком, вкупе с эксцентричными героями отчетливо напоминают не только «Достать ножи» Райана Джонсона, но и работы Уэса Андерсона.

6.2
Вечеринка на вылет
2022/Франция16+комедиядетектив
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