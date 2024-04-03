Фильм на вечер: ироничный киноквест в стиле «Достать ножи»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456292982&hash=87325cb1e53943fc&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Блестящий архитектор Жанна получает приглашение в роскошный особняк семьи Джагер, владеющей империей по продаже настольных игр. Глава семейства Сезар хочет сделать из имения настоящий рай для любителей настолок, и Жанна намерена ему в этом помочь.

Но все идет не по плану, когда Сезар сначала отвергает все идеи Жанны, а затем и вовсе оказывается… убит. Кто-то затеял игру на выбывание, и девушке вместе с остальными домочадцами предстоит выяснить — кто именно. Для этого им придется сыграть во все знаменитые игры.

Ироничный фильм-квест, построенный на классической схеме расследования убийства в замкнутом пространстве, предлагает зрителям увлекательную игру, градус фарса в которой не уступает интриге.