Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой впервые показала фото со своей свадьбы

Аня Тейлор-Джой на свадьбе, фото: соцсети

Актриса Аня Тейлор-Джой впервые показала поклонникам фотографии со своей свадьбы с возлюбленным, актером Малкольмом МакРеем, которая состоялась два года назад в Новом Орлеане. Звезда сериала «Ход королевы» опубликовала снимки в соцсети.

На одном из кадров Аня Тейлор-Джой позировала вместе с мужем, а также супермоделью Карой Делевинь и другом. Артистка предстала перед камерой в свадебном платье Dior, которое было украшено вышивкой с птицами. На торжестве у влюбленных были десерты в виде сердец.

В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие.