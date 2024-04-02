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2 апреля 2024, новость

Шампунь от лысого Дуэйна Джонсона развеселил фанатов

Блогерша выложила в сеть рекламный буклет шампуня со звездой «Форсажа»
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Дуэйн Джонсон, который также называет себя «Скалой», выпустил косметические средства по уходу за волосами и развеселил фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на странице блогерши с никнеймом sarahgrayandtall в TikTok.

В размещенном видео Сара рассказала, что нашла в магазине шампунь и кондиционер под названием Papatui. Инфлюэнсерша показала на камеру рекламный буклет, на котором запечатлен звезда «Форсажа». «Искусно созданная формула растительного происхождения, которая питает и укрепляет ваши волосы», — гласит подпись под фото знаменитости.

Сара удивилась данному товару. «Что происходит? Извините, я не буду покупать шампунь и кондиционер у лысого мужчины!» — заявила она.

Зрители, в свою очередь, оценили данную идею в комментариях под роликом. «Это самая забавная вещь, которую я видел за всю неделю», «Отличный маркетинг!», «Это смешно — вот в чем идея!», «У него своя версия волос до плеч», «Почему он не продает увлажняющий крем для кожи головы или что-то в этом роде?» — писали они.

В декабре 2023 года Дуэйн Джонсон повторил культовый образ 35-летней давности. Тогда актер поделился видео, на котором он предстал в синих джинсах, черной водолазке, с золотой цепью на шее и небольшой сумкой на поясе. Кроме того, он примерил парик с черными вьющимися волосами.

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