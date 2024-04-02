Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: мистический триллер с Евой Грин

Выбираемся из помутненного сознания вместе с Евой Грин в социально-мистической ленте «Дурной глаз»
Во время загрузки произошла ошибка.

Кристин — успешный дизайнер одежды, чья жизнь рушится после укуса клеща. С тех пор женщина страдает от загадочной болезни, которая ставит в тупик и врачей, и ее мужа. Кристин очень хочет вернуться в бизнес, но жуткие видения, дрожь и провалы в памяти не дают ей покоя.

Однажды на пороге ее дома появляется таинственная филиппинская домработница Диана, практикующая народные методы лечения. Благодаря ей Кристин будто бы выздоравливает. Но так ли это на самом деле?

«Дурной глаз» — тревожный триллер от автора «Вивариума» Лоркана Финнегана с яркой ролью Евы Грин, предельно убедительной и пугающей в роли сходящей с ума женщины.

Действие ленты разворачивается в умело нагнетаемой, пронизывающей атмосфере иррационального, где мистика сплетается с социальной драмой, критикующей общество потребления, в конце концов выходя на неожиданный уровень остроты.

6.3
Дурной глаз
2022/США, Ирландия, Великобритания, Филиппины16+драматриллерфэнтези
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

249 р.
Дурной глаз
Ева Грин
Eva Green
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Асфальтовые джунгли»
Асфальтовые джунгли
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Судная ночь в Аркадии»
Судная ночь в Аркадии
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Майор Гром: Игра
Трейлер №2
vktrailer-220787057_456356614
Лунтик. Возвращение домой
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Дублированный трейлер
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Отрывок из 2 сезона (англ.)
Кадр из фильма «Королевство планеты обезьян»
Планета обезьян: Новое царство
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Тень Чикатило
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь