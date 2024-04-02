Фильм на вечер: мистический триллер с Евой Грин

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456342990&hash=b7e89637bb12bea5&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кристин — успешный дизайнер одежды, чья жизнь рушится после укуса клеща. С тех пор женщина страдает от загадочной болезни, которая ставит в тупик и врачей, и ее мужа. Кристин очень хочет вернуться в бизнес, но жуткие видения, дрожь и провалы в памяти не дают ей покоя.

Однажды на пороге ее дома появляется таинственная филиппинская домработница Диана, практикующая народные методы лечения. Благодаря ей Кристин будто бы выздоравливает. Но так ли это на самом деле?

«Дурной глаз» — тревожный триллер от автора «Вивариума» Лоркана Финнегана с яркой ролью Евы Грин, предельно убедительной и пугающей в роли сходящей с ума женщины.