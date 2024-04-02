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2 апреля 2024, новость

Башаров предложил Кологривому бесплатно поработать уборщиком

Телеведущий заявил, что актера следует наказать после скандалов
Марат Башаров
Марат Башаров | Источник: Starface

Телеведущий Марат Башаров заявил в шоу «Звезды сошлись», что актер Никита Кологривый проходит испытание после череды скандалов.

Башаров отметил, что на месте Кологривого пошел бы бесплатно поработать уборщиком на месяц в том ресторане, где устроил пьяный дебош. Артист считает неудивительным скандальное поведение звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», так как слава пришла к нему в молодом возрасте.

«Когда в таком возрасте на тебя сваливается огромная слава и огромные деньги, и в том числе безнаказанность, то тебе, естественно, сносит крышу», — заявил телеведущий.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Башаров считает, что Кологривого стоит наказать за скандалы. Артист отметил, что в свое время его тоже заслуженно «наказала жизнь». В 2020-м телеведущий сообщил, что бил бывшую жену. После этого, по словам Башарова, его перестали снимать в кино.

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