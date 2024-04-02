В Театре Сатиры не смогли найти замену Ширвиндту

Александр Ширвиндт | Источник: Legion-Media.ru

В Театре Сатиры не смогли найти замену Александру Ширвиндту в спектакле «Где мы?!». Об этом сообщает News.ru.

Никто другой, по словам сотрудников учреждения культуры, не смог бы взять на себя последнюю роль Ширвиндта. Спектакль было решено закрыть.

«Потому что после Александра Анатольевича невозможно представить себе кого-либо в этой роли. Театр очень горюет», — объяснили в театре.

В учреждении культуры отметили, что коллеги Ширвиндта только начинают осознавать, что его больше нет, но уверены, что здесь всегда будет жить его дух.

«Будет хранить театр и наших артистов так, как хранил при жизни, будучи для каждого из нас действительно заботливым отцом», — заключили в Театре Сатиры.