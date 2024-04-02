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2 апреля 2024, новость

В Театре Сатиры не смогли найти замену Ширвиндту

Театр Сатиры закрыл спектакль «Где мы?!», в котором играл артист
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт | Источник: Legion-Media.ru

В Театре Сатиры не смогли найти замену Александру Ширвиндту в спектакле «Где мы?!». Об этом сообщает News.ru.

Никто другой, по словам сотрудников учреждения культуры, не смог бы взять на себя последнюю роль Ширвиндта. Спектакль было решено закрыть.

«Потому что после Александра Анатольевича невозможно представить себе кого-либо в этой роли. Театр очень горюет», — объяснили в театре.

В учреждении культуры отметили, что коллеги Ширвиндта только начинают осознавать, что его больше нет, но уверены, что здесь всегда будет жить его дух.

«Будет хранить театр и наших артистов так, как хранил при жизни, будучи для каждого из нас действительно заботливым отцом», — заключили в Театре Сатиры.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Миллион в брачной корзине». В 2000 году Александр Анатольевич стал руководить Театром сатиры и ушел с этого поста в 2021-м.

Ранее сын Александра Ширвиндта показал его последнее фото. Портрет был сделан незадолго до смерти артиста.

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