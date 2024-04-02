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2 апреля 2024, новость

В основной конкурс 46-го ММКФ вошли фильмы из Германии, Австрии, Ирана и Румынии

Всего зрители ММКФ увидят более 230 фильмов в конкурсных и внеконкурсных программах
ММКФ 2023
ММКФ 2023 | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Одиннадцать полнометражных игровых фильмов из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран вошли в основной конкурс 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), при этом количество картин может увеличиться. Всего зрители ММКФ увидят более 230 фильмов в конкурсных и внеконкурсных программах, сообщили на пресс-конференции члены отборочной комиссии фестиваля.

«У нас в этом году больше 230 фильмов в конкурсных и внеконкурсных программах, это примерно на 20% больше, чем в прошлом году. С учетом фестиваля стран БРИКС, который будет проходить параллельно с ММКФ, фильмов будет еще больше — 260 игровых, неигровых, анимационных, короткометражных, многосерийных художественных», — сказал глава отборщиков Иван Кудрявцев.

Член отборочной комиссии Евгения Тирдатова объявила участников основного конкурса ММКФ. Россию в нем представит фильм Ивана Соснина «Пришелец». Также жюри основного конкурса под председательством исландского режиссера Фридрика Тора Фридрикссона оценит картины «21 рубин» Чиприана Меги (Румыния), «Все вскроется» Петера Кеглевича (Австрия), «Выжить в Мо…» Григоре Бекета (Молдавия, Россия, Румыния), «Дыхание холода» Нахида Азизи Седига (Иран), «Лесной царь» Горана Радовановича (Сербия), «Меж псом и волком» Мурата Дюзгюноглу (Турция), «Нирвана» Асифа Ислама (Бангладеш), и «Стыд» Мигеля Сальгадо (Мексика). Сразу два фильма на ММКФ отправила Германия — это «Мартин читает коран» режиссера Юрия Сауле и «Шлимазл» Силке Эндерса.

Докфильмы, короткий метр и «Русские премьеры».

В программу конкурса документального кино вошли восемь фильмов, Россию представляют три ленты — «Я иду домой» Владислава Рыткова, «Нелюбимка» Станислава Сорокина и «И жили они долго и счастливо, или почему динозавры вымерли» Дарины Умновой. Также на звание лучшего документального фильма ММКФ претендуют ленты «Ладья» режиссера Сэма Калантари (Иран), «Мэй» Ло Донга (Китай), «Самозванцы» Роко Д. Маркеса (Мексика, Австралия), «Территория» Алекса Галана (Испания, Киргизия) и «Где мой дом?» Анны Бергер (Финляндия, Россия).

Жюри конкурской программы короткометражных фильмов оценит 19 картин. Среди них New российского режиссера Жени Казанкиной, «До встречи» режиссера Хо Сован из Южной Кореи, «Зомби» Франка Бенитеса из Колумбии, китайские ленты «Нет места для него» Хао У, «Панорамный вихрь» Вэй Бохань и другие.

В конкурсе «Русские премьеры» представлены фильмы «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова, «Лгунья» Виктора Трофимова, «Мужчина и женщина» Владимира Котта, «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова, «Невада» Анны Тюриной и Матиаса Мусы, «Семь черных бумаг» Анатолия Колиева и «Хуже всех» Александры Кармаевой.

Напомним, что ММКФ пройдет в Москве с 19 по 26 апреля. Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.

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