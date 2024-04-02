Екатерина Варнава сыграет Марлен Дитрих в новом спектакле

Екатерина Варнава сыграет главную роль в спектакле «Я — Марлен» режиссера Саввы Савельева. В постановке она получила роль известной мировой актрисы XX века Марлен Дитрих, а также Катерины Петровны, героини рассказа «Телеграмма» Константина Паустовского. Именно в нее когда-то перевоплощалась сама Дитрих.

Екатерина Варнава, Семен Штейнберг и Савва Савельев

Идея постановки возникла из архивного кадра, на котором голливудская звезда Марлен Дитрих стоит на коленях перед пожилым мужчиной в черном костюме. О том, кто этот человек и почему актриса встала перед ним на колени, и порассуждал в своей пьесе драматург и режиссер Савва Савельев.

Спектакль расскажет о единственной встрече Марлен Дитрих и знаменитого советского писателя Константина Паустовского. По легенде, Марлен Дитрих прочитала рассказ «Телеграмма» Паустовского накануне гастролей в СССР в 1964 году, сразу же влюбилась в эту прозу и увидела себя в главной героине произведения, Катерине Петровне.

По признанию самой Екатерина Варнавы, это архивное фото вызывает у нее невероятные эмоции. «Пока я готовилась к роли, я пересматривала ее фильмы и интервью, живые выступления на сцене — от них совершенно невозможно оторваться. С какой точностью и артистизмом подавалась каждая фраза, каждый жест… Дива! Это все, что она позволяла людям знать о себе — другой, поверженной, ее никто не видел. Я сделаю все возможное, чтобы это передать», — заявила Варнава.

Партнером актрисы по сцене станет Семен Штейнберг.