Яковлева, Харатьян и Добронравов снялись в продолжении сериала: первые кадры

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Мастодонт», где Федор Добронравов вновь преобразится в доброго и энергичного чиновника. Елена Яковлева сыграет его бывшую возлюбленную, а Ольга Медынич — дочь. К своей роли вернется также Дмитрий Харатьян.

В первом сезоне «Мастодонта» хороший человек Виктор Петрович Молодцов покорил столицу и обрел дочь Катю и внука Ростика. Второй сезон обещает быть еще более напряженным. Тамару, бывшую пассию Молодцова, серьезно подставляют конкуренты. Виктор Петрович должен возглавить ее бизнес и при этом не поступиться принципами.

Случается и еще кое-что: Молодцов, вставший на защиту Тамары, чувствует, как просыпаются былые чувства. Но, ко всеобщему удивлению, сердце героини Яковлевой оказывается занято.

«На мой взгляд, Виктор Петрович — настоящий народный герой. Он способен найти решение любой проблемы в любой сфере. И к тому же он умеет делать людей добрее. Все дело в его неравнодушии и отзывчивости. Я очень счастлив, что могу быть таким героем в кино. И хочется верить, что у каждого в жизни найдется свой Виктор Петрович», — поделился Федор Добронравов.

К полюбившимся героям присоединятся новые персонажи в исполнении Александра Самойленко, Алексея Золотовицкого, Никиты Тарасова и Дмитрия Колчина. Режиссером продолжения стал Станислав Довжик, поставивший первый сезон сериала.

Премьера второго сезона сериала «Мастодонт» запланирована на октябрь 2024 года.