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2 апреля 2024, новость

В музее Булгакова ищут лучшего кота Бегемота

Музей Булгакова открыл конкурс на лучший образ кота Бегемота
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Бегемот в фильме «Мастер и Маргарита»

В музее Булгакова запустили конкурс на лучший образ кота Бегемота из романа «Мастер и Маргарита». Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

К участию в конкурсе призвали художников и иллюстраторов старше 18 лет. От каждого участника примут по одной цветной или черно-белой работе, жюри отберет 10 лучших произведений, после чего победителя отберут голосованием в официальном сообществе музея. Рисунок победителя будет использоваться во всех имиджевых акциях музея, он также будет размещен на сайте и будет использован для сувенирной продукции.

«Мы хотим, чтобы образ был узнаваемым, лаконичным, современным и передавал задорный дух персонажа. Все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами, а за второе и третье место мы вручим поощрительные призы», — сообщили в музее.

Победитель конкурса также получит сувенир от музея со своим рисунком, а также получит право на персональную выставку в выбранном музеем пространстве.

В январе мейн-кун Кеша, сыгравший роль Бегемота в фильме «Мастер и Маргарита», лично посетил премьеру и позировал на красной дорожке.

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