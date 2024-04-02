Трейлер дня: Климова в смятении чувств в первой сцене сериала

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356617&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вышла первая тизер-сцена криминального ретро-сериала «Горький 53». В ней героиня Екатерины Климовой оказывается в полном смятении чувств, когда слышит от мужа (Алексей Барабаш) неожиданное известие.

«Горький 53» рассказывает о бывшем разведчике Иване Астафьеве (Андрей Фролов), который возвращается в родной город после тюремного заключения. В 1953 году в Горьком (Нижний Новгород) расцвела криминальная среда. Астафьев тут же попадает в передрягу: сначала на него нападают бандиты, а потом его же несправедливо обвиняют в их избиении.

Но Ивана спасает довоенный знакомый капитан Шведов (Барабаш). Он помогает Астафьеву с работой, устроив обучать советских милиционеров рукопашному бою. Но Ивана все равно подставляют и вынуждают заключить тайную сделку с милицией. Бывший фронтовик должен внедриться в крупную криминальную банду Горького и заманить в ловушку ее главаря. Иван соглашается, ведь ему важно вернуть свое честное имя и начать новую жизнь.