Трейлер дня: Климова в смятении чувств в первой сцене сериала

Вышла первая тизер-сцена криминального ретро-сериала «Горький 53». В ней героиня Екатерины Климовой оказывается в полном смятении чувств, когда слышит от мужа (Алексей Барабаш) неожиданное известие.
«Горький 53» рассказывает о бывшем разведчике Иване Астафьеве (Андрей Фролов), который возвращается в родной город после тюремного заключения. В 1953 году в Горьком (Нижний Новгород) расцвела криминальная среда. Астафьев тут же попадает в передрягу: сначала на него нападают бандиты, а потом его же несправедливо обвиняют в их избиении.
Но Ивана спасает довоенный знакомый капитан Шведов (Барабаш). Он помогает Астафьеву с работой, устроив обучать советских милиционеров рукопашному бою. Но Ивана все равно подставляют и вынуждают заключить тайную сделку с милицией. Бывший фронтовик должен внедриться в крупную криминальную банду Горького и заманить в ловушку ее главаря. Иван соглашается, ведь ему важно вернуть свое честное имя и начать новую жизнь.
Другие роли в сериале исполнили Екатерина Шпица, Александр Балуев и Алексей Макаров. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Коротаев, снявший «Мосгаз. Дело № 6: Формула мести» и «Мосгаз. Дело № 7: Катран».
Премьера сериала «Горький 53» состоится в онлайн-кинотеатре Иви и на телеканале НТВ в 2024 году.